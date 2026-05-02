"Перспективата за украинска победа е все по неясна. Пред Украйна има два пътя - или лош мир сега, или по-лош в бъдеще. Днес декорите са синьо-жълти, утре ако са бяло синьо червени, какво правим? Пътят на България няма да променен, нашите роднини са в ЕС, пътуваме без визи. Но трябва да посочваме грешките на ЕС".

Това заяви по БНТ новият председател на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов. Той потвърди, че новото правителство ще търси дипломация и разговори с всички замесени в конфликта между Русия и Украйна.

Витанов очерта и първите законопроекти на партията на Румен Радев в новия парламент.

"Първият законопроект ще е свързан с икономическото състояние и галопиращатие цени, усилията ни са насочени в ограничаването на цените и подобряването състоянието на хората. Вторият е свързан със справедливостта и промените в Съдебната система. Третият е законопрект, свързан с Плана за възстановяване, защото сме на път да загубим много пари - 357 млн. евро, ако няма промяна в закона. Състоянието на публичните финанси е критично. Трябва да установим скритите разходи, има пари, скрити в чекмеджета. Цените са убийствени, отразяват се на джоба на почти всички хора. Човек влиза в магазина и вижда цена на гроздето 10 евро, това го няма и в Западна Европа".

"Нашата цел е това Народно събрание да бъде скучно, не да се превръща в Цирк дьо Солей", категоричен бе той.

Авторитетът на Народното събрание е отчайващо нискък, нашата цел е да го повишим. В парламента доминираха нападки, ясни заяждания, нашата цел е да създадем съвсем различна среда, уточни депутатът.

"Абсолютно безкомпромисни ще бъдем към тези, които докараха страната до това дередже. Ние сме изпратени в парламента не да бъдем добри с всички, а да намерим тази справедливост, заради която хората гласуваха за нас. По законов път ще бъдем безпощадни. Но ще изслушваме всички конструктивни предложения от опозицията. Папката с министрите ще бъде попълнена в най-кратки срокове", каза Витанов.