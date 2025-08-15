ЗАРЕЖДАНЕ...
|Петър Велков за катастрофата в София: Самозабравила се нация, без ценности, която се самоубива на пътя
Публикуваме целия коментар, без редакторска намеса:
Шофьорът е на 21 години, с книжка само от 2 седмици, но вече с 6 фиша за нарушения, убива човек и ранява още 6, трима с опасност за живота, единият е приятелката му, която явно е "впечатлявал" с дрифт, в центъра на София, след като се вряза с мощното си ауди с 170 км в час, говори се, че е минал и на червено, директно излита високо и минава през прозорците на автобуса...докато се возиш с градския транспорт и всичко приключва...
Само за последното денонощие има поне 5 смъртни случая на пътя.
Самозабравила се нация, без ценности, винаги знаеща, че ще й се размине, която се самоубива на пътя - нагла, проста, с претенции за всичко и разбира се покровителствана от неработеща държава, изядена от корупционни схеми от най-ниско до най-високо ниво.
