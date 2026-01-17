ЗАРЕЖДАНЕ...
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но да ти даде акъл от телевизията, облечен в костюмче, леко зализан глуповато като депутат - всеки е готов
"Това изследване доказва една много ясна тенденция, на която в България продължаваме да не обръщаме достатъчно внимание. И това е фактът, че пазарът на труда отдавна има други закони и очаквания. Ние продължаваме да бълваме безработни висшисти или неудовлетворени притежатели на дипломи“, каза Стоянович.
Според него в момента България прилича на Париж от 1920 г., когато всеки втори таксиджия се представя за руски гражданин милионер, който е избягал от болшевиките и "от немай-къде е станал таксиметров шофьор“.
"В България всеки е висшист по някакъв начин. Тази наследена от соца традиция – "Мамо, учи, за да не работиш“, вече окончателно се е превърнала в преследване на някакви дипломи. В усвояване на някакви висши образования във всички градове и паланки. Ние на глава от населението сме една от държавите с най-много университети. Половината - напълно безсмислени“, смята историкът.
По думите му в България всеки иска да бъде чорбаджия, а никой – ратай.
"Ние сме родени с ясното съзнание за "обидни“ и "непрестижни“ или не професии“, каза Петър Стоянович.
"У нас средностатистическият занаятчия иска да стане поне зам.-министър. Той цял живот не мисли за това откъде да намери по-добри краставици да продава, а живее с мисълта, че не иска да бъде зарзаватчия, а иска да изследва космоса, Антарктида или да бъде специалист по ядрена физика и цял ден да смуче молива на бюро“, каза още той.
Според него в момента у нас на пръсти се броят истински престижните професионални гимназии.
