Петър Москов: Здравната система се крепи на всеки един, който работи в нея
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:19Коментари (0)43
© Bulgaria ON AIR
Здравната система се крепи на всеки един, който работи в нея. Така бившият здравен министър Петър Москов коментира думите на настоящия министър на здравеопазването Силви Кирилов, че здравната система се крепи на тези, които са били специализанти преди 15 години, а не на младите лекари. 

Той определи думите на Кирилов така: "Тези думи на министъра са поредните ненавременни, цинични, абсолютно неводещи до решение на конкретния проблем, които само предизвикват поредния скандал".

"Всеки един, който малко от малко познава системата отвътре, знае, че за функционирането на едно отделение, клиника, болница, система - всеки има собствената си роля и без него целият процес пропада. Това едва ли е тайна, включително за министъра, който е лекар с опит", посочи още Москов пред Bulgaria ON AIR.  

"Те продуцират скандали, защото по този начин прикриват, слагат завеса пред това, че не желаят, не могат, не искат да атакуват реалните проблеми - истинските структурни проблеми на системата, част от които е и начинът, по който се случва възнаграждението на младите лекари", каза специалистът.

