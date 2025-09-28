ЗАРЕЖДАНЕ...
|Петър Кънев: Горди сме с вас, момчета – показахте на света какво може българският волейбол!
Той подчерта, че лично носи любовта към волейбола в сърцето си и определи развитието на този спорт като своя лична мисия. Във връзка с постигнатото от отбора той изрази удовлетворение, че съвместните усилия на ръководството, треньорския щаб и всички ангажирани със спорта дават видими резултати.
Кънев изигра ключова роля за стабилизирането и обединението на федерацията в последните години. В основата на успешната комуникация и координация между клубовете и централата стои именно неговата работа по изграждането на работеща и устойчиво ориентирана организация.
"Постигнахме консолидация на отбора, успяхме да направим един балансиран колектив. Не на последно място – намерихме златната среда, за да могат всички във федерацията да работят за общите ни цели“, допълни Кънев, отбелязвайки и успехите на девическите и юношеските отбори през годината.
Той увери, че работата в подкрепа на националния тим ще продължи с още по-голяма отдаденост.
"Във ваше лице имаме един от най-младите отбори. Вярвам, че още по-големите успехи са пред вас! Вярвам, че тепърва ще печелите още заслужени аплодисменти, ще респектирате съперниците си и ще вълнувате всички нас с победите си! Желая ви здраве и сили за нови предизвикателства!“, завършва поздравлението на Петър Кънев, съобщиха от пресцентъра на партията.
