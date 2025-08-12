Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Петър Кичашки за скандала с Ryanair: Абсолютно безобразие! Капитанът е един малък диктатор в собствения си самолет
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:25Коментари (0)98
©
Това е абсолютно безобразие на нискотарифната компания. Те от години си позволяват системно лошо отношение към хората с увреждания. Целият им бизнес модел е конструиран около това самолетът да е възможно най-лек, за да харчи най-малко гориво. А инвалидните колички, особено акумулаторните, са особено тежки и те търсят да се заядат с нещо. Това заяви пред обществената телевизия Петър Кичашки - бивш член на Комисията за защита от дискриминация.

"Това е абсолютно безобразие и не е допустимо чисто законово. Това е абсолютно недопустимо поведение. Това е едно своеволие на капитана, който е един малък диктатор в собствения си самолет, и той може да реши да свали всеки и каквото си пожелае", категоричен беше той.

Кичашки заяви, че "аргументът на авиокомпанията е изключително плосък. Ами те батериите не били изолирани от инвалидната количка. Питам аз - какво като не са?". Технически няма проблем, обясни той.

Габриела Руменова - основател на платформата "Ние, потребителите", заяви, че въпросният казус ни кара да се замислим дали тук не са нарушени правата не просто на потребителите, но на потребители, които попадат в т.нар. уязвима група.

"По обективни причини те имат необходимост от специална грижа. Специални текстове за тях има в регламента за самолетните полети. Така, че мисля, че и това трябва да бъде взето предвид".

Преди всичко трябва да бъдем хора и да запазим нормалното отношение, което трябва да имаме един към друг, призова тя. На мнение е, че авиокомпанията има определени задължения и тя трябва да положи грижи.

"Не знам дали зачестяват тези случаи, но това, което е хубаво, ако има нещо хубаво изобщо в тази ситуация е, че виждаме едно гражданско общество, което подкрепя хората, които са изпаднали в тази ситуация и ги насърчава да търсят справедливостта".

Още по темата: общо новини по темата: 2
12.08.2025 »
11.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
10:22 / 10.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
10:21 / 10.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
България в еврозоната
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: