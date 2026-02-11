Нашите американски партньори са доста добре информирани, доста наясно за това, че в България за пореден път настъпи политическо безвремие. Сега имаме нещо като правителство, не е съвсем правителство, защото е в оставка, имаме нещо като избори, които се задават, които не знаем дали ще имат нещо като резултат за това. Това каза в предаванетонасъсобственикът на "Галъп интернешънъл" Петър Кичашки."Нашите партньори са доста наясно, че ние тук, както обикновено гледаме нещата да стават като хората, пък те стават както обикновено. Така че общо взето, това е един доста неприятен за България развой на събитията, защото мисля, че беше правилно решение България да се присъедини към Съвета за мир, нищо не губехме от това, да се включим в този процес и да участваме наравно с многото държави, които създават този Съвет за мир. Ние решихме да направим нещо като нищо, да подпишем, но да не ратифицираме. Едва ли не това е една традиционна, между другото, българската дипломация, грешна позиция", каза още Петър Кичашки.И допълни: "Хем сме с единия лагер, хем гледаме да не разсърдим на другия. И това ние една позиция, която е една от причините в България да е била една от малкото държави загубила и двете световни войни и държава, която често е изпадала в ситуация на национална катастрофа, това се дължи на нашата традиционна геополитическа нерешителност."Според него във Вашингтон традиционно не харесват "неблагонадеждни" партньори, като предпочитат такива с ясни позиции."Много добре познавам как работи машинарията във Вашингтон и мога да ви кажа, че едно от нещата, които във Вашингтон най-много не харесват, без значение дали администрацията е републиканска или демократическа, но нещата, които Вашингтон най-много не харесват, е партньори, които са неблагонадеждни, които не може да им се вярва при дългосрочните ангажименти. Във Вашингтон е много по-добре прието, държави, които откровено и директно казват - не", коментира още Кичашки.