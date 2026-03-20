Андрей Гюров не е извадил България от Съвета за мир на Тръмп, той изрази мнението на настоящата българска администрация, която е служебна. Това заяви съсобственикът на "Галъп интернешънъл" и дoктор по конституционно право Петър Кичашки в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.
"Типично по стар български обичай, когато населим висшите етажи на властта с хора, които са дълбоко неподготвени за тази работа и поставят личните си тясно партийни интереси, т.е. националните интереси и интересите на държавата.
Това е дълбоко несериозен подход. Аз се солидаризирам с мнението на президента Йотова, която разкритикува този подход - да си вадим вътрешните национални проблеми на показ пред света. Жалко обаче, че президентът прави тази критика, след като назначи именно господин Гюров за служебен премиер", коментира гостът.
Той определи това като "грешка от сериозен магнитуд", за която в други условия, би следвало "да му се търси политическа отговорност под формата на оставка", защото служебната власт има своя роля по конституция - да организира честни избори и да движи редовните дела в държавата, не да взима дългосрочни решения.
В този контекст, според д-р Кичашки, Андрей Гюров е некомпетенен за поста, който заема и "играе служебен министър-председател на един от участниците в изборите".
"Негова задача беше да изведе България от Съвета за мир на президента Тръмп.
И то забележете в ситуация, в която в САЩ и Израел водят война срещу Иран, съвсем справедлива война, която е и в интерес на България. Нека да напомним, че едно от прокситата на Иран беше този субект, който извърши единствения в най-новата история на България, терористичен акт на наша територия. Говорим за атентата в Сарафово - прокси на Иран извърши този атентат. Гюров не си дава сметка, че всъщност удря националните геополитически интереси на България", коментира още Кичашки.
Според него, България трябва да заеме категорична позиция.
