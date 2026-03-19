Европейските цени на природния газ скочиха рязко след разменените удари между Иран и Израел по ключови енергийни обекти. Паралелно с това продължава и поскъпването на горивата – пряк ефект от ескалацията на конфликта, започнал в края на февруари.Тази динамика вече поставя под натиск икономиките в Европа, включително и България, като очакванията са ефектът да се пренесе върху цените на стоките и услугите."Идеята, че войната ще приключи за 2-3 седмици, се оказа илюзия“, коментира в "Интервюто на деня“ по bTV икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. По думите му настоящата несигурност е изгодна за глобалните играчи, които печелят от нестабилността на пазарите.Според Ганев има реална опасност сегашният ръст на цените да се задържи за по-дълъг период. Това би означавало не просто временен скок, а начало на нова инфлационна вълна. "Не сме видели най-лошото. Възможно е цените да надхвърлят нивата, които в момента си представяме, и да се задържат там“, предупреждава той.Енергията стои в основата на икономиката, което означава, че ефектът ще бъде усетен навсякъде – от транспорта до храните. Особено чувствителни се очаква да бъдат цените на хранителните продукти, които традиционно реагират по-бурно на подобни шокове.Поскъпването на горивата вече се усеща както в Европа, така и в САЩ. Това поставя под допълнителен натиск и политическите решения във Вашингтон."Трудно се влиза в избори с високи цени на горивата“, отбелязва Ганев, като допълва, че ситуацията може да се окаже трудно управляема дори за най-големите икономики. На този фон се обсъждат различни сценарии – включително възможни грешки в стратегическите решения, които могат да задълбочат кризата.Освен енергетиката, сериозни щети вече търпят и други ключови отрасли. Туризмът, авиацията и пазарът на имоти в Близкия изток са сред първите засегнати, но ефектът постепенно се пренася и към Европа."Всички сектори ще бъдат засегнати – въпросът е колко тежко ще бъде“, казва икономистът.В България вече се обсъждат компенсации за домакинствата при достигане на определени ценови прагове на горивата. Предвидените помощи са насочени основно към уязвимите групи. Според Ганев обаче мащабът на тези мерки е ограничен: "Ако кризата се задълбочи, подобни помощи ще изглеждат символични.“В Европа също се обсъждат различни инструменти – от намеси в акцизите до ограничения върху честотата на промяна на цените. По-крайни мерки като ценови тавани засега остават малко вероятни."Няма мярка, при която всички печелят. Най-често това е бюджетът“, подчертава Ганев.На този фон остава и рискът от разширяване на публичните разходи в предизборна среда. Макар засега да няма сериозни сигнали за прекомерен популизъм, експертите предупреждават, че при задълбочаване на кризата натискът върху публичните финанси ще нараства.