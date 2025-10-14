Новини
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко
Автор: Десислава Томева 09:50
Развитието на отношенията между "Ел Би Булгарикум" и "Мейджи" в нови направления, както с нови научни и технологични постижения, така и с производство на нови продукти обсъдиха министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов с г-н Катсунари Матсуда, главен изпълнителен директор на Meiji Holdings Co. На срещата, която беше проведена  в централата на корпорацията в Токио, участваха още г-н Бунджиро Яо, член на борда на Meiji и директор за млечни продукти на компанията и посланикът на България в Япония г-жа Мариета Арабаджиева.

Икономическият министър подчерта, че партньорството между държавното дружество към Министерството на икономиката  и индустрията и японската "Мейджи“ е отличен пример за взаимно доверие и споделени ценности, които допринасят за устойчивото развитие на двустранните икономически отношения.

Благодарение на сътрудничеството българското кисело мляко се разпознава вече от близо 95% от японците, като над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко, стана ясно по време на срещата.

На нея бе изтъкнато още, че над петдесет годишното сътрудничество с "Мейджи“ е довело до разпознаваемост на бранда "Българско кисело мляко“, не само в Япония, но и в други азиатски държави. 

Г-н Матсуда благодари за доброто сътрудничество  и посочи, че развитието на отношенията между компаниите е приоритетно. Той подчерта, че "Мейджи" вече над 50 години произвежда кисело мляко за японския пазар, именно под името "Българско кисело мляко", с което популяризира страната ни.

Акцент в срещата бе поставен и върху стратегическо партньорство и подписаното през октомври 2024 г. споразумение за създаване на съвместна научноизследователска и развойна дейност, чрез изграждане на съвместна лаборатория. Очаква се лабораторията да бъде открита през първата половина на 2026 година, а основната й цел ще бъде да изучава ползите от традиционното българско кисело мляко. "Това  подчертава ключовата роля на "Мейджи" за промотирането на българския продукт", отбеляза министърът.

Г-н Яо от своя страна потвърди, че откриването на съвместния изследователски  център у нас за "Мейджи" е изключително важно.

Беше посочено, че сътрудничеството с японската компания не се ограничава само с доставката на ноу-хау и закваски, а обхваща съвместни изследвания и разработки върху здравословния ефект на киселото мляко и създаването на технологии за производството.

Meiji е най-големият производител на млечни продукти в Япония. Продуктовият асортимент включва прясно мляко, кисели млека, сладоледи, сирена и други млечни продукти, както и разнообразни здравословни храни и напитки.






