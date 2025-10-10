ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Петър Дилов: Имаме шанс и отговорност да се превърнем в мост между Европа, Азия и Близкия изток
Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в изказването си по време на Международна конференция "Балканите за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство“. Форумът се организира от Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ), съвместно с Министерството на икономиката и индустрията и на него участваха още вицепремиерът Атанас Зафиров , председателят на СИНПИ Калоян Паргов и представители на регионални бизнес организации.
"Нашият регион има шанс и отговорност да се превърне в мост между Европа, Азия и Близкия изток. Това не е просто географско предимство, а стратегическа възможност, която трябва да използваме чрез инвестиции, иновации и регионални партньорства“, подчерта икономическият министър.
По думите му България, като страна в сърцето на този регион, вижда огромен потенциал в задълбочаването на регионалната икономическа интеграция. "Тя не означава само свободен поток на стоки, услуги и капитали, а означава и общи инфраструктурни проекти, синхронизация на индустриалната политика, цифрова свързаност и съвместна работа по иновации и зелена трансформация“, изтъкна той.
Дилов посочи и конкретни мерки, които Министерството на икономиката и индустрията предприема и подкрепя, като развитието на трансгранични индустриални зони и логистични коридори, създаването на регионални хъбове за иновации, цифрови технологии и зелена икономика, улесняване на инвестициите между страните от региона, чрез хармонизация на нормативната уредба и дигитализация на административните услуги и др.
"Общото икономическо пространство не е просто карта с граници. То е платформа за споделени цели и резултати. За да го изградим, трябва да вярваме в потенциала на нашите народи, в силата на сътрудничеството и в перспективата за дългосрочна свързаност – икономическа, инфраструктурна и културна“, каза още министър Дилов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: