Петър Чобанов увери: БНБ ще бъде пълноправен участник при вземането на решения за еврозоната!
Автор: Марияна Стойчева 16:57Коментари (0)61
©
Стратегическата важност на еврото е очевидна - това не е просто валута, а символ на доверие, стабилност, интеграция. Това заяви подуправителят на централната банка Петър Чобанов на форума "Дни на еврото в УНСС". 

Събитието се проведе в Университета за национално и световно стопанство, организирано от УНСС, Българската народна банка и Институтът по икономики и политики към УНСС. 

"България ще стане част от ядрото на европейските финансова икономическа архитектура с присъединяването си към еврозоната, допълни Чобанов. Това, наред с останалите ползи означава по-ниски транзакционни разходи за бизнеса и гражданите, по-голяма привлекателност за чуждестранните инвестиции, по-добър достъп до финансови пазари и по-висока защита срещу външни шокове", каза Чобанов. 

Чобанов увери, че ролята на БНБ е и ще продължава да бъде ключова.

"От наблюдател и участник в подготовката, БНБ ще се превърне в пълноправен член на евросистемата", каза още той.

