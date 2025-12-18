ЗАРЕЖДАНЕ...
Петима министри в оставка присъстват на представянето на F-16 Block 70 в Граф Игнатиево
Последните два самолета пристигнаха в базата преди ден, а първият от новата ескадрила кацна в България през април тази година
На събитието присъстваха представители на почти половината правителство в оставка, сред които вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов, както и министрите на отбраната Атанас Запрянов, на вътрешните работи Даниел Митов и на външните работи Георг Георгиев.
Сред официалните гости бяха още временно управляващият посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл, както и генералният мениджър на "Локхийд Мартин“ – компанията производител на изтребителите F-16.
Представянето на самолетите бележи важен етап в процеса на модернизация на българските Военновъздушни сили и в укрепването на отбранителните способности на страната в рамките на НАТО.
Цветомир Николов: Трябва да се положат максимални усилия за удължаване на лиценза на "Лукойл" или за намиране на купувач
11:22
Пламен Димитров, КНСБ: Близо един милион души са пряко или косвено засегнати от бюджетните решения
17.12
psychedelicT
преди 14 мин.
Фи 16 много фърка:))
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.