|Пет века по-късно: Литургия на остров "Св. Иван" край Созопол
Днес църквата почита отсичането на главата на св. Йоан Кръстител, именно на острова през 2010 г. бяха открити мощи на светеца.
Програмата на празничните богослужения ще започне с литийно шествие от храма "Св. Св. Кирил и Методий" до созополското пристанище, откъдето с лодки в морето посетителите ще стигнат до острова.
Там божествената света литургия ще бъде отслужена от Сливенския митрополит Арсений, предава обществената телевизия.
След това проф. Казимир Попконстантинов, който откри светите мощи, ще бъде удостоен с най-високото отличие на Сливенската митрополия - орден "Св. Димитрий Сливенски" първа степен.
