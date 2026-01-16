ЗАРЕЖДАНЕ...
Пет оферти в обществената поръчка за строителство при ремонта на тунела "Траянови врата" на АМ "Тракия"
©
Предложенията са на:
- Обединение "ТУНЕЛ ГРУП 2026“, в което участват: "ДЖИ ПИ ГРУП“ АД и "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
- "СТЕНОС“ ДЗЗД, в което са: "ВДХ“ АД, "ХИДРОСТРОЙ“ АД и "Вахостав-СK“ АД;
- "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД;
- Сдружение "Траянови врата 2025“, с участници: "ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД и "ТОДИНИ КОСТРУЦИОНИ ГЕНЕРАЛИ“ С.п.А.;
- "ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД;
Основният ремонт на съоръжението предвижда изграждане на нова хидроизолационна, вентилационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове. Заложена е реконструкция на пътното платно и входовете на тунела. За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението, които са за евакуация на пътниците в случай на инцидент. Ще бъдат обновени асфалтобетоновата настилка, маркировката и вертикалната сигнализация. След реализацията на основния ремонт тунелът ще има комбинирани аварийни ниши с хидранти, SOS телефони, пожарогасителна система, енергоефективно осветление и др.
Тунел "Траянови врата“ е при 53-и км на АМ "Тракия“ и е в експлоатация от 40 години – от 1985 г. Дължината на тръбата за Бургас е 720 м и за последно е ремонтирана в периода 1996-1997 г. Тръбата за София е 685 м и на нея е извършван ремонт между 2002-2003 г. Съоръжението има по 3 ленти за движение във всяка тръба.
Индикативната стойност на обществената поръчка е 40 433 152,49 евро без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, в три междинни етапа, а на строително-монтажните работи е 365 дни. Средствата за основния ремонт на тунел "Траянови врати“ на АМ "Тракия“ ще бъдат от републиканския бюджет.
Още от категорията
/
Bloomberg: България, най-новият член на еврозоната, ще проведе предсрочни избори на фона на нарастващата криза
12:18
Караджов отрече да има проблем с рестото в новата валута: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
11:22
Пламен Панов, зам.-кмет: Европейска столица на културата постави Пловдив и България на картата на света
15.01
Множество граждани се събраха на протеста за машинен вот на изборите, кадър показа мащаба на събитието
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.