© Турските гранични градове Одрин и Лозенград, които години наред бяха любимата шопинг дестинация за нас, отдавна се оплакват от отлив на български туристи. В същото време границите с южната ни съседка буквално са блокирани всеки ден от автомобилен трафик. Къде обаче отиват всички тези хора. Ами... в Текирдаг (Родосто)!



Считаният за перлата на Мраморно море е новият хит сред българите, пише "Флагман".



В почивните дни крайбрежното градче буквално е препълнено от туристи, посещаван е основно не заради шопинга, както Одрин, но най-вече заради забележителностите и красивите места за разходка, които предлага.



Посещава се както индивидуално, така и организирано от туристически агенции.



Паркът "Мир и свобода“, на брега на Мраморно море, е красиво озеленен и украсен с дървени статуи, дарени от унгарското правителство. В него има много арт инсталации и живописни места.



В града има и мол Текира, в който всеки може да намери по нещо. И все пак – както всички турски градове, тук също има пазар, при това – с доста евтини дрехи. Той се провежда в дните петък и събота и се посещава от жители и на съседни градове.



"На пазара е не само много евтино, но има и много стока. Не е както в Одрин – едно и също навсякъде. Тук се предлагат различни неща, по-качествени, поне на пръв поглед, цените са добри, пазарлъкът, както знаете – е от задължителните условия. Много ни харесва и често го посещаваме“, каза бургазлийката Анна.



Текирдаг се намира на около 200 км от Бургас – малко повече от Одрин, но определено си заслужава.



Текирдаг или Родосто е един от най-старите градове в Мраморно-морския регион на европейска Турция, разположен на северния бряг на Мраморно море на 135 км западно от Истанбул.



Градът е модерен административен център, през който преминават основните сухопътни и железопътни артерии, свързващи страната с Европа. Основан е през Архаичната епоха от гръцки колонисти от остров Самос, които му дават името "Бизанте“.



"Бизанте“ е споменат като владение на тракийския цар Севт II, който предлага на Ксенофонт "най-хубавата от крепостите ми край морето“ като възнаграждение за наемническите му услуги. Много автори смятат, че планината, обграждаща от север залива на Родосто (днешната планина Текирдаг) е прочутата "Свещената планина на траките“, за която говорят много антични автори. Хилядолетната история на града е събрана в археологическия музей, който се помещава в старата сграда на валийството, построена през 1928 г.



Друг шедьовър на османската архитектура е джамията “Рюстем паша", построена през 1553 г. от прочутия архитект Мимар Синан. Комплексът включва медресе, хамам, библиотека и безистен с 49 магазинчета.



На няколко места из града могат да се видят запазени стари сгради, съхранили духа на отминалото време и запазили историята на един живот.



Текирдаг е известен още с анасоновата си ракия, черешите и прочутите кюфтенца.