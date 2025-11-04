Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пенсиониран полицай: Работя без почивка от 15 години, защото пенсията не ми стига
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:37Коментари (0)70
©
Повече от 360 000 българи работят и след пенсиониране, за да увеличат доходите си в старини. Това показват последните данни на Националния осигурителен институт (НОИ).

Според института, средното увеличение на пенсиите вследствие на допълнителния труд е около 16 лева, като България остава една от малкото страни в ЕС, където пенсиите не се облагат с данъци.

Около 127 000 пенсионери са натрупали до пет години допълнителен осигурителен стаж, като повечето увеличения са скромни – между 1 и 10 лева, но има и рекорден случай на повишение от 385 лева.

От НОИ отчитат устойчив ръст на работещите пенсионери – за последните пет години броят им се е увеличил с над 50%.

Пример за това е Йордан Ингилизов от Благоевград, бивш служител в системата на МВР. След пенсионирането си той продължава да работи като охранител:

"От 2011 г. съм пенсионер и всички години работя. Само шест месеца не съм работил. Работя, защото не достигат пенсиите – малки са. След като законът го позволява и имам физическите възможности, искам да си добавя това, което ми се полага“, споделя пред БНТ Ингилизов.

"Когато се преизчислява пенсия за осигурителен стаж, това се извършва служебно – лицето не трябва да подава заявление,“ обяснява Антоанета Николова, началник-сектор "Отпускане на пенсии“ в ТП на НОИ – Благоевград.

Тя уточнява, че всяка година, считано от 1 април, НОИ извършва автоматично преизчисление на пенсиите въз основа на данните в системата, без пенсионерите да се явяват на място.

Благоевград се нарежда на шесто място в страната по брой преизчислени пенсии за тази година. В повечето случаи увеличението на месечна база е около 16 лева, но има и изключения – при някои пенсионери добавката достига над 380 лева.

"Не съм целял това и не доближавам тези 300 лева. Трудовото ми възнаграждение е малко, затова и процентът, който получавам, е по-нисък,“ казва Ингилизов.

"Преизчислението за всеки пенсионер е индивидуално – зависи от периода на стаж, индивидуалния коефициент и осигурителния доход. Колкото по-висок е осигурителният доход, толкова по-голямо е увеличението,“ пояснява Николова.

През тази година НОИ е преизчислил над 234 000 пенсии за осигурителен стаж и възраст.

Освен това, все повече пенсионери с инвалидна пенсия продължават да работят – вече почти 129 000 души, което представлява увеличение от над 23% за последните три години.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
09:53 / 02.11.2025
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
15:47 / 02.11.2025
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
13:32 / 02.11.2025
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
10:44 / 02.11.2025
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
09:24 / 02.11.2025
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
13:31 / 02.11.2025
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
16:38 / 02.11.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Турция модернизира отбранителната си индустрия
Масово нападение с нож в британски влак
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: