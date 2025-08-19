Новини
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:58Коментари (0)60
Около 17% от всички пенсионери в България продължават да работят, показват данни на Националния осигурителен институт. Така страната се нарежда в "златната среда“ по този показател в Европа. Въпреки това икономисти и синдикати предупреждават, че зад статистиката се крият тревожни тенденции – ниски доходи, висока инфлация и задълбочаваща се демографска криза.

Според експерти работещите пенсионери представляват значителен дял от трудовата сила – около 12% от тях остават активни на пазара на труда. Причините варират – от необходимостта да се осигури допълнителен доход до желание за социална интеграция.

"Добре е за пенсионерите, че могат да докарат допълнителен доход. От друга страна обаче, ниските заплати в много сектори правят тези позиции непривлекателни за по-младите работници“, коментира пред БНТ Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа“.

Пример за това е Димитрина Драганчева от Русе, начален учител с 48 години трудов стаж. Въпреки че е пенсионер от девет години, тя няма нито един ден без работа.

"Пенсионирах се със 282 лева. Сега, след всички увеличения, получавам 670 лева – сума, която не стига за нормален живот. За някои хора това са пари за закуска, а ние трябва да плащаме сметки и да се грижим за здравето си“, споделя тя. Днес Драганчева работи в магазин за билки и здравословни храни, за да покрива разходите си.

Въпреки финансовата принуда, за бизнеса пенсионерите са ценен ресури.

"Това са хора с утвърдени трудови навици, с висока квалификация. В много случаи играят менторска роля и обучават новопостъпилите служители. Те са важни за икономиката и представляват ценен човешки капитал“, посочва Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Не навсякъде обаче оставането на пенсионери на работа се оценява положително. Работодатели отчитат, че 13% от служителите в сектор "Вътрешна сигурност“ са пенсионери, което натоварва финансово системата на МВР.

"Няма логика законът да казва, че на тази възраст хората вече не могат да изпълняват задълженията си, а в същото време те да продължават да работят по трудови договори“, подчертава Иванов.

Синдикатите алармират, че голяма част от пенсионерите са принудени да работят заради ниските доходи и високата инфлация – над 30% кумулативно за последните няколко години.

"Работещите бедни за поредна година се увеличават и вече са близо 11% от работещите. Това е тревожен сигнал за състоянието на икономиката и пазара на труда“, коментира Кацарчев.

Данните на НОИ показват още, че за последното десетилетие броят на работещите пенсионери в бюджетния сектор се е удвоил. Това поставя въпроси не само за качеството на живот на възрастните хора, но и за бъдещето на трудовия пазар в България.

