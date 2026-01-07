ЗАРЕЖДАНЕ...
Пенсиите са с най-голям дял от разходите на НОИ за ноември, сочат данни на института
©
В структурата на общите разходи през ноември 2025 г. най-голям дял заемат разходите за пенсии, съобщиха от НОИ на сайта си.
Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)
Общите приходи по консолидирания бюджет на ДОО възлизат на 13,67 млрд. лв., което е 89,9% изпълнение на плана за годината и с 1,79 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2024 г. Разходите достигат 24,78 млрд. лв., или 90,5% от годишния план, увеличени с 2,44 млрд. лв. спрямо миналата година.
Най-голям дял сред разходите заемат пенсиите – 21,97 млрд. лв., което е 91,2% от плана. Броят на пенсионерите към ноември е 2 063 694, а средният размер на пенсията – 1 024,48 лв. Разходите за парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са 2,64 млрд. лв., или 85,8% от плана за годината, с увеличение от 180,9 млн. лв. спрямо миналата година. Общите трансфери по бюджета на ДОО достигат 11,21 млрд. лв.
Учителски пенсионен фонд
Приходите на Учителския пенсионен фонд са 138,6 млн. лв., изпълнение на плана – 99,5%, с нарастване от 14,8 млн. лв. спрямо ноември 2024 г. Разходите са 109,1 млн. лв. или 87,4% от плана, с 15,5 млн. лв. повече в сравнение с миналата година.
Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
Приходите на фонда възлизат на 3,6 млн. лв., изпълнение 112,5% от плана, с 1 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г. Разходите достигат 2,4 млн. лв., или 50% от плана, с увеличение от 0,6 млн. лв. спрямо миналата година.
НОИ подчертава, че публикуваните данни отразяват текущото изпълнение на бюджетите и позволяват прозрачност и проследимост на социалноосигурителните плащания.
Още по темата
/
На вниманието на "вечните студенти": След определена възраст държавата спира да ви плаща осигуровките
09.12
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последните 10 години – вижте заплатите
21.11
НОИ: За година пенсионерите се увеличиха с над 12 хил., а до септември пенсиите "изядоха" близо 73% от планираното за годината
21.11
Още от категорията
/
От "Активни потребители" предупредиха: Ако отидете да смените 100–200 лева и ви дават папка с декларации, това е опит за събиране на информация
10:45
Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
10:10
Премиерът: Имам уверение от Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни
06.01
Как една запетая беше причината районен съдия от СРС да откаже да води дело и да се обърне към Конституционния съд
06.01
Министър Караджов към гръцкия си колега: Необходимо е в най-кратки срокове да бъде намерено решение относно блокадите на фермерите
06.01
КЗК започва проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини
06.01
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ивановден е!
07:37
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на...
22:59 / 06.01.2026
Премиерът: Имам уверение от Мицотакис, че въпросът с блокадата по...
21:26 / 06.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.