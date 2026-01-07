Националният осигурителен институт (НОИ) публикува информация за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове към ноември 2025 г.В структурата на общите разходи през ноември 2025 г. най-голям дял заемат разходите за пенсии, съобщиха от НОИ на сайта си.Общите приходи по консолидирания бюджет на ДОО възлизат на 13,67 млрд. лв., което е 89,9% изпълнение на плана за годината и с 1,79 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2024 г. Разходите достигат 24,78 млрд. лв., или 90,5% от годишния план, увеличени с 2,44 млрд. лв. спрямо миналата година.Най-голям дял сред разходите заемат пенсиите – 21,97 млрд. лв., което е 91,2% от плана. Броят на пенсионерите към ноември е 2 063 694, а средният размер на пенсията – 1 024,48 лв. Разходите за парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са 2,64 млрд. лв., или 85,8% от плана за годината, с увеличение от 180,9 млн. лв. спрямо миналата година. Общите трансфери по бюджета на ДОО достигат 11,21 млрд. лв.Приходите на Учителския пенсионен фонд са 138,6 млн. лв., изпълнение на плана – 99,5%, с нарастване от 14,8 млн. лв. спрямо ноември 2024 г. Разходите са 109,1 млн. лв. или 87,4% от плана, с 15,5 млн. лв. повече в сравнение с миналата година.Приходите на фонда възлизат на 3,6 млн. лв., изпълнение 112,5% от плана, с 1 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г. Разходите достигат 2,4 млн. лв., или 50% от плана, с увеличение от 0,6 млн. лв. спрямо миналата година.НОИ подчертава, че публикуваните данни отразяват текущото изпълнение на бюджетите и позволяват прозрачност и проследимост на социалноосигурителните плащания.