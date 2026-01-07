Сподели close
Националният осигурителен институт (НОИ) публикува информация за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове към ноември 2025 г.

В структурата на общите разходи през ноември 2025 г. най-голям дял заемат разходите за пенсии, съобщиха от НОИ на сайта си. 

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Общите приходи по консолидирания бюджет на ДОО възлизат на 13,67 млрд. лв., което е 89,9% изпълнение на плана за годината и с 1,79 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2024 г. Разходите достигат 24,78 млрд. лв., или 90,5% от годишния план, увеличени с 2,44 млрд. лв. спрямо миналата година.

Най-голям дял сред разходите заемат пенсиите – 21,97 млрд. лв., което е 91,2% от плана. Броят на пенсионерите към ноември е 2 063 694, а средният размер на пенсията – 1 024,48 лв. Разходите за парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са 2,64 млрд. лв., или 85,8% от плана за годината, с увеличение от 180,9 млн. лв. спрямо миналата година. Общите трансфери по бюджета на ДОО достигат 11,21 млрд. лв.

Учителски пенсионен фонд

Приходите на Учителския пенсионен фонд са 138,6 млн. лв., изпълнение на плана – 99,5%, с нарастване от 14,8 млн. лв. спрямо ноември 2024 г. Разходите са 109,1 млн. лв. или 87,4% от плана, с 15,5 млн. лв. повече в сравнение с миналата година.

Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Приходите на фонда възлизат на 3,6 млн. лв., изпълнение 112,5% от плана, с 1 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г. Разходите достигат 2,4 млн. лв., или 50% от плана, с увеличение от 0,6 млн. лв. спрямо миналата година.

НОИ подчертава, че публикуваните данни отразяват текущото изпълнение на бюджетите и позволяват прозрачност и проследимост на социалноосигурителните плащания.