Делян Пеевски изпрати писмено искане за информация относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир до Росен Желязков, съобщиха от пресцентъра на партията.
По-рано Пеевски посочи, че изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция, за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори.
"Затова, ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на "ДПС-Ново Начало" ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи", допълни той.
