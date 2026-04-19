Днес българските граждани избират в каква държава искат да живеят и на кого ще поверят отговорността за бъдещето си. Това се казва в официална позиция на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"Аз избрах държавата на хората! За да има повече държавност, просперитет и сигурност за хората!", така лидерът на ДПС и водач на листата в Благоевград и Кърджали Делян Пеевски коментира вота си, който даде точно 17 минути след осем в китното планинско село Бабяк, община Белица, област Благоевград в избирателната секция в обновеното ОУ “Св.св. Кирил и Методий".