ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пеевски: Всичко е ръцете на Борисов!
Това заяви председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски по повод изказването на лидера на ГЕРБ от вторник вечер.
"Ние винаги сме готови за преговори, видяхме колко време подкрепяхме този кабинет без нищо, заради хората, готови сме и така да подкрепяме, и да поемем отговорност- нашия гръб е голяма и можем да носим отговорност", каза още той.
По повод писмото на президента Румен Радев до началника на НСО за служебните коли, Пеевски коментира:
"Това е пълен популизъм, Румен трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си партията, имам всички данни за това и по места, така че не е почтено и ако има някаква воинска доблест, още днес да подаде оставка, да излезе, да си направи партията, да си я развива и когато има избори, да се яви на тях".
Припомняме, че тази сутрин държавният глава обяви, че ще ползва личния си автомобил след промените в Закона за НСО, с които бе премахната функцията на службата да осигурява транспортно дейността на президентската администрация.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 26
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
11:15 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
09:04 / 14.10.2025
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
11:45 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: