Пеевски: Всичко е ръцете на Борисов!

© Говорих с премиера Росен Желязков, той ми каза, че ще имат решение в понеделник, предполагам изчаква Бойко Борисов. Всичко е ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездна.



Това заяви председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски по повод изказването на лидера на ГЕРБ от вторник вечер.



"Ние винаги сме готови за преговори, видяхме колко време подкрепяхме този кабинет без нищо, заради хората, готови сме и така да подкрепяме, и да поемем отговорност- нашия гръб е голяма и можем да носим отговорност", каза още той.



По повод писмото на президента Румен Радев до началника на НСО за служебните коли, Пеевски коментира:



"Това е пълен популизъм, Румен трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си партията, имам всички данни за това и по места, така че не е почтено и ако има някаква воинска доблест, още днес да подаде оставка, да излезе, да си направи партията, да си я развива и когато има избори, да се яви на тях".



Припомняме, че тази сутрин държавният глава обяви, че ще ползва личния си автомобил след промените в Закона за НСО, с които бе премахната функцията на службата да осигурява транспортно дейността на президентската администрация.