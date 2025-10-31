ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя
Сканира това решение на Врачанския окръжен съд, за пускане на свобода срещу парична гаранция, убил пешеходец на пътя и избягал от мястопроизшествието, е поредната демонстрация за пренебрежение към очакванията на хората за справедливост.
Делото е образувано след внесено искане от прокурор от Окръжна прокуратура – Враца за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия за това, че на 26 октомври т.г. г., е блъснал и убил пешеходец, след което е избягал от местопроизшествието. Съдът обаче го пуска на свобода, срещу парична гаранция.
Доверието, което трябва да създаде и справедливостта, което трябва да въздава съдът със несъвместими с подобни действия от страна на магистратите!
Затова ще сигнализирам Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава, постановил това решение. Но практиката да бъдат пускани на свобода от съда извършители на убийства при ПТП и бавното правораздаване са особено цинични и представляват много тревожен сигнал към близките на жертвите и обществото, което очакват справедливо.
Защото хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите, които трябва да осъществят справедливо и безпристрастно правораздаване.
"Фокус" припомня, че случаят е от 26 октомври, когато шофьор блъска и убива млад човек край Козлодуй и след това бяга от местопроизшествието.
