Делян Пеевски поиска от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв (със 10 лева повече, спрямо 2024-та година).
Депутатите от ПГ на "ДПС-Ново Начало" ще дарят 12-тата си заплата за тази година като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.