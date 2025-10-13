ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пеевски: С убедителната победа в Пазарджик хората доказаха, че вярват в новото начало!
Това написа в своя Facebook профил лидерът на ,,ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод местните избори в Пазарджик, където групата на Пеевски победиха с 17,17%, които се равняват на 4872 гласа. Втори останаха ПП-ДБ.
"Поздравявам за изборния резултат на проведените вчера избори за общински съвет в община Пазарджик кандидатите за общински съветници, предизборния щаб и всички активисти на ДПС", написа още Пеевски.
Лидерът на ,,ДПС-Ново начало" заяви, че всеки избор е важен заради това, че от всеки избор зависи бъдещето.
"Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите".
"И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така", без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия", съобщи Пеевски.
Делян Пеевски поздрави новоизбраните кметове от ДПС: Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца.
