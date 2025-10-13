Новини
Пеевски: С убедителната победа в Пазарджик хората доказаха, че вярват в новото начало!
Автор: Георги Кирилов 10:37Коментари (0)64
© Булфото
"Благодаря на хората в Пазарджик, затова че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората!"

Това написа в своя Facebook профил лидерът на ,,ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод местните избори в Пазарджик, където групата на Пеевски победиха с 17,17%, които се равняват на 4872 гласа. Втори останаха ПП-ДБ. 

"Поздравявам за изборния резултат на проведените вчера избори за общински съвет в община Пазарджик кандидатите за общински съветници, предизборния щаб и всички активисти на ДПС", написа още Пеевски. 

Лидерът на ,,ДПС-Ново начало" заяви, че всеки избор е важен заради това, че от всеки избор зависи бъдещето.

"Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите". 

"И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така", без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия", съобщи Пеевски. 

Делян Пеевски поздрави новоизбраните кметове от ДПС: Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца.






