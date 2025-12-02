Делян Пеевски.
"Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си!
Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата!
Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това.
Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия!
И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!?
Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това!
А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!", се казва още в позицията на Пеевски.
Sony007
преди 23 мин.
kУппейкa по kУппейкa - рубла по рубла --> пУтриоти за прУтести и прУстотии.....
Бате Венци
преди 1 ч. и 4 мин.
Хаха, те хората пеят песни за тебе, Делчо, не за Радев. Да не говорим, че нито една телевизия не излъчи адекватно какво се случва и в София и в Пловдив. В София дадоха погромите, когато протеста вече беше свършил, а на всички е ясно, че погромите са от организирани от вас групички.
Незнам
преди 1 ч. и 53 мин.
Е...премиерУ, как е? Ще ставаме лЕ? Хахахаха, тоз май наистина си беше повярвал. Скрий се пак в Дубай, че тук ядем свински мезета покрай коледа, там НЕ!
baiganio1
преди 3 ч. и 52 мин.
Цялата държава не ви иска ве пумяр долнопробен, къв Радев кви 5лв. незабавна оставка
