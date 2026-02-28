Делян Пеевски коментира военният конфликт между САЩ, Израел и Иран.
Ето какво гласи остатъкът от позицията на Пеевски:
В подобни моменти най-важното е едно – Държавата да действа с разум, хладнокръвие и ясна визия за сигурността на своите граждани.
Институциите трябва да действат, не да говорят. Правителството, макар и служебно, трябва да излъчва сигурност, а не страх и безпомощност.
А за да се справи с кризата, служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание като върховна институция в парламентарната република, вместо да политиканства на дребно и да се опитва да обслужи частно-партийни интереси, както направи днес.
Към този момент няма пряка заплаха за сигурността на България, но подобни международни кризи изискват повишена бдителност и координация.
В такива моменти политическите различия трябва да отстъпят пред националния интерес – институциите, партиите и обществото сме длъжни да действаме заедно, със самообладание и отговорност към хората.
