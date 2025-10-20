ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пеевски: Правителството има подкрепата на "ДПС-Ново начало" за пълен мандат!
Такава позиция разпространиха от партията до медиите.
"Днес (20 октомври, бел. ред.) разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората. Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки", написа още лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
"За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България".
"Мисията на нашата партия е да променим живота на хората за по-добро и да се гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", се казва още в позицията.
