Пеевски: Пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесие...! Тези, които внасят вотовете на недоверие - да спрат да се упражняват!

© Вотът на недоверие е едно безсмислено упражнение. Това каза лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.



"Това, което се случва е загуба на време. Тези хора нямат посока. Да спрат да се упражняват, да гледат нещо да помогнат на хората. Тези, които внасят вотовете да вземат да чукнат да решат някой реален проблем", каза още Пеевски.



"Аз им казах, 3 години и 4 месеца остават до края на мандата, толкова ще бъде мандатът", допълни той.



"За темите, на които внасят вотовете, точно хората, които грабиха държавата близо 5 години с техния баща, срам нямат да го правят. Точно те. Пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесие, влачения на политически лидери - и те ще говорят за това! Това свърши, аз съм гарант за това", категоричен беше Пеевски.