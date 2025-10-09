Новини
Пеевски: Ако наистина има такава сделка за "Лукойл'', трябва да се знае кой е купувачът
Автор: Георги Кирилов 10:19
© Булфото
"Отново се налага господин Борисов да ги спасява. Той спасява ПП-ДБ и техните кметове, спасяваше ги преди и в сглобката, спасява "Възраждане'' с имунитетите, спасява АПС. Какво ще правят без Борисов? Той ги спасява всичките. Те са му като малки деца.''

Това заяви председателят на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента. 

"Те не се борят с никаква мафия, правят само бели. А лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без Бойко Борисов, той ги спасява и ги пази. А те само го нападат. Ако не е Борисов, тях няма да ги има", категоричен бе Пеевски.

Лидерът на "ДПС-Ново Начало" коментира и темата с "Лукойл":

"Ако наистина има такава сделка за "Лукойл'', трябва да се знае кой е купувачът. За това четирите партии вкарахме това предложение. Трябва да защитим хората, които бяха ограбвани години от ПП-ДБ с високите цени на горивата".

