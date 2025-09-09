Педагогически съветник: Оценката ми за образованието в момента е много ниска. Все още не вървим в правилната посока

© Моята оценка за образованието в момента е много ниска. Смятам, че имаме още много какво да желаем и все още не вървим в правилната посока. Това каза Траяна Кайракова – педагогически съветник в СУ "Железник“ в Стара Загора, в предаването "50 причини повече“ на Радио "Фокус“.



Наблягането на тестове, на изпитвания, на контролни и на много часове не е ефективно и е за сметка на изграждането на практически умения у децата и младежите, допълни тя. Факторите за липсата на такива са два. "Единият е това, че те нямат реална представа за това какво реално се случва, тъй като прекарват много време пред електронни устройства. Втората причина е, че нямат никакви житейски умения, не знаят как да се справят с елементарни неща. Това може да се поправи с въвеждането на практически занимания и умения при учениците, а не със суха теория“, смята Кайракова.



По думите й днешните деца живеят във въображаем свят, в който всичко е безнаказано. "Те не си дават сметка, че това, което гледат, не се случва в живота. Напоследък много зачестяват случаите на самоубийства след 18-годишна възраст, именно защото не се припокриват реалност и въображаем свят. Докато не поемат отговорност за това, което правят, те няма да спрат. Това е засилваща се тенденция, която лично мен много ме притеснява“, призна педагогическият съветник.



Проблемът с високите нива на безработица сред младите според нея не е резултат от липсата на работни места, а от желанието им да постигат лесна и бърза печалба. "Има най-различни форми, под които могат да се обучават и работят всички, които искат. Търсенето на пазара на занаятчии и майстори е много голямо, но това не са предпочитани професии от младите хора, защото те смятат, че това е тежък физически труд, който не си струва парите. Възможностите са много, но е въпрос на собствени избор“, допълни Кайракова.