Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Педагогически съветник: Оценката ми за образованието в момента е много ниска. Все още не вървим в правилната посока
Автор: Цоня Събчева 14:04Коментари (0)58
©
Моята оценка за образованието в момента е много ниска. Смятам, че имаме още много какво да желаем и все още не вървим в правилната посока. Това каза Траяна Кайракова – педагогически съветник в СУ "Железник“ в Стара Загора, в предаването "50 причини повече“ на Радио "Фокус“

Наблягането на тестове, на изпитвания, на контролни и на много часове не е ефективно и е за сметка на изграждането на практически умения у децата и младежите, допълни тя. Факторите за липсата на такива са два. "Единият е това, че те нямат реална представа за това какво реално се случва, тъй като прекарват много време пред електронни устройства. Втората причина е, че нямат никакви житейски умения, не знаят как да се справят с елементарни неща. Това може да се поправи с въвеждането на практически занимания и умения при учениците, а не със суха теория“, смята Кайракова.

По думите й днешните деца живеят във въображаем свят, в който всичко е безнаказано. "Те не си дават сметка, че това, което гледат, не се случва в живота. Напоследък много зачестяват случаите на самоубийства след 18-годишна възраст, именно защото не се припокриват реалност и въображаем свят. Докато не поемат отговорност за това, което правят, те няма да спрат. Това е засилваща се тенденция, която лично мен много ме притеснява“, призна педагогическият съветник.

Проблемът с високите нива на безработица сред младите според нея не е резултат от липсата на работни места, а от желанието им да постигат лесна и бърза печалба. "Има най-различни форми, под които могат да се обучават и работят всички, които искат. Търсенето на пазара на занаятчии и майстори е много голямо, но това не са предпочитани професии от младите хора, защото те смятат, че това е тежък физически труд, който не си струва парите. Възможностите са много, но е въпрос на собствени избор“, допълни Кайракова.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
12:34 / 07.09.2025
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
09:15 / 07.09.2025
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
17:44 / 07.09.2025
Стотици вкусиха гурме ястие с кестени в Брежани, приготвено лично от шеф Иван Звездев
Стотици вкусиха гурме ястие с кестени в Брежани, приготвено лично от шеф Иван Звездев
20:35 / 07.09.2025
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
10:26 / 07.09.2025
Високата температура на сешоара може да увреди косата и да причини цъфтящи краища
Високата температура на сешоара може да увреди косата и да причини цъфтящи краища
17:44 / 07.09.2025
Мобилни екипи с още нови локации у нас ще съдействат за приложението еЗдраве
Мобилни екипи с още нови локации у нас ще съдействат за приложението еЗдраве
16:06 / 07.09.2025
Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: