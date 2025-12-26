ЗАРЕЖДАНЕ...
Пазете се от измами в първите дни от въвеждане на еврото
Този съвет разпространи във фейсбук главен инспектор Златка Падинкова, шеф на сектор “Измами" в Главна дирекция “Национална полиция".
До края на годината остават само два работни дни, в които банковите клонове ще бъдат отворени - понеделник и вторник, 29 и 30 декември. След 1 януари от МВР съветват гражданите за обмяна на левове в евро да използват само официални места - банки или пощенски станции, където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса. В този период пощенските клонове ще бъдат обхождани от униформени и цивилни патрули. Екипи на “Охранителна полиция" в СДВР и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.
Главен инспектор Падинкова преръчва също през целия месец януари, докато в обръщение ще бъдат и левове и евро, да се плаща с банкова карта. И призова - при съмнение за измама, фалшиви банкноти или други злоупотреби, незабавно гражданите да подават сигнал на тел. 112 или да посетят най-близката структура на МВР.
Както писа “Труд news", седмица преди Коледа полицаи от СДВР заловиха трима мъже с 10 000 фалшиви евро в банкноти по 100 евро. Тогава служители на МВР призоваха хората, които отиват да си сменят парите, да не се доверяват на непознати, които пресрещат пред банкови клонове или обменни бюра, облечени са с костюми и носят баджове или униформи с опознавателни знаци на финасови институции.
Това са мошеници, които предлагат да сменят пари и са подготвили някаква измама - или ще дадат по-малко евро, или фалшиви банконоти и т. н. Но иначе полицаите очакват големия бум на измами с фолшиви пари около март месец, когато всичко вече ще ев е вро, а много клиенти и търговци все още няма да позснават добре защитните знаци на банкнотите.
