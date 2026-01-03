След въвеждането на еврото в България от 1 януари, в Одрин се наблюдава промяна в начина на пазаруване на българските туристи. На пазари и в ресторанти, посещавани основно от българи, цените вече са посочени предимно в евро, вместо в левове, както беше до края на миналата година.Пазарът на открито "Улус“ остава едно от най-посещаваните места за пазаруване от българите, особено в петъчните дни. В първия петък на Новата година, 2 януари, разплащанията между клиентите и търговците са били предимно в евро, съобщава ръководителят на Търговската кооперация на пазара Юксел Баръш Аткошан."От 1 януари България премина към еврото. Впечатление прави, че българските клиенти са подготвени, защото от Нова година насам градът е залят от туристи, които пазаруват предимно с евро. Това е от полза както за одринските търговци, така и за нашата страна“, казва той пред турската информационна агенция Demirören Haber Ajansı.По думите му, одринските търговци се въздържат от продажби в левове, но преходът към евро не създава проблеми."Приемаме и левове, и евро, но българите след Нова година предпочитат разплащане в евро. Това показва, че са подготвени, а преходът няма да се отрази негативно на пазаруването им в Одрин. Цените и в двете валути остават изгодни за тях. Вчера пазаруваха до насита и си тръгнаха с пълни багажи“, коментира търговец на спортни стоки на пазара "Улус“.Все пак някои туристи се затрудняват от факта, че част от търговците приемат само евро, което ги кара да предпочитат плащания с турски лири.По информация на агенция АНКА, в края на миналата година обменните бюра в Одрин са премахнали надписите на лева от дигиталните екрани за валутните курсове. Въпреки това те продължават да обменят левове за турски лири.