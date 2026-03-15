Заради неконсенсусен законопроект за възобновяемите енергийни източници е възможно да загубим 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост."Сроковете изтичат през август тази година. Никой не е казал, че ние в рамките на няколко дни трябва да приемем набързо едно законодателство, което не е изчистено от потенциални грешки и проблеми, които могат да възникнат в бъдеще“, каза в ефира на bTV председателят на Комисията по енергетика и депутат от "Има такъв народ“ Павела Митова."Не съм радетел на това да се приемат такъв тип сложни законопроекти, когато няма политически консенсус. Този законопроект беше спорен още когато беше редовното правителство“, обясни тя."Бяхме стигнали до заключението, че ще внесем законопроекта и ще поправяме между първо и второ четене допуснатите проблемни текстове. Когато падна редовният кабинет, от ИТН предупредихме, че съществуват сериозни рискове пред част от законопроектите в Плана за възстановяване и устойчивост“, каза Митова.По думите ѝ пет от осем парламентарни групи са против приемането за законопроекта в този му вид."Свиках три извънредни заседания и не мога да събера кворум“, уточни тя."Ако не получим тези средства сега, това не означава, че не можем да ги получим в 52-ото Народно събрание, когато има политически консенсус“, смята Павела Митова.