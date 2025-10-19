Патриархът отива в родното място на Рилския светец

© Blagoevgrad24.bg Архив Патриаршеска света литургия ще бъде отслужена днес в Руенския манастир "Св. Йоан Рилски“ край село Скрино, община Бобошево, предаде Blagoevgrad24.bg. От 9:00 часа Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил ще отслужи празнична литургия. На 19 октомври се отбелязва пренасянето на мощите на свети Йоан Рилски в град Средец.



Село Скрино се счита за родното място на великия български светец св. Йоан Рилски. Високо над селото, в близост до вековна букова гора, се простира неголяма поляна, която местните хора наричат "Църковника“ и я свързват с името на светеца.



В миналото там е имало малък параклис. На негово място днес се издига Руенската света обител "Св. Йоан Рилски“. Над манастира, навътре в гората, на около 10 минути пешеходен път, е разположена малка, засводена с каменен зид скална ниша, която местните хора почитат като първата отшелническа пещера на светеца.



Обителта отбелязва своите манастирски празници три пъти в годината – на 1 юли, когато се празнува връщането на мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир (1469 г.), на 18 август, когато се чества Успението на св. Йоан (946 г.), и на 19 октомври, когато се възпоменава пренасянето на мощите на светеца от Рилския манастир в Средец (около 969 г.).