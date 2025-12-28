Даниил в българската църква "Свети Стефан" в истанбулския квартал "Йешилкьой" по време на първото си мирно посещение във Вселенската патриаршия. Днес е последният ден от посещението в Инстанбул на българския патриарх.
Той пожела на светата Константинополска патриаршия мирни и благодатни бъднини.
"Ще запазим най-топли спомени от всички богослужения, всички братски срещи и събития от програмата на това посещение, което, уверени сме, ще остане в Летописите на светата Българската православна църква като наистина историческо и още една най-категорична изява на нашето богоблагословено единство във вярата, която изповядваме, и надеждата, която споделяме", каза още патриархът.
"Нека това наше единство и тази наша взаимна любов пребъдат навеки. Божият мир и Неговата велика милост да бъдат с всички нас!", подчерта българският патриарх Даниил.
