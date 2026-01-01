Даниил ще възглави тържествената света Литургия за празника Обрезание Господне и празника на свети Василий Велики, а след нея ще отслужи и молебен за новата 2026 година.
Ето и графикът на богослужението:
9:30 часа - Посрещане на Българския патриарх Даниил
10:00 часа - Начало на светата Литургия
11:30 часа - Молебен за настъпващата нова 2026 година
Приканват се православните християни да вземат молитвено участие в тържественото богослужение.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.