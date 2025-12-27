Даниил ще възглави светата Литургия по повод храмовия празник на българската църква "Св. Стефан“ на Златния рог, известна още като "Желязната църква“.
По покана на Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей и по решение на Св. Синод на БПЦ – БП Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил е на своето първо мирно посещение в Турция.
По покана на Българската православна църковна общност в Турция вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на храмовия празник на Българската църква "Св. Стефан" в Истанбул.
