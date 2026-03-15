Три дни преди официалния краен срок - партиите обявиха някои от водачите на листите си. Ето кои политици ще се борят за народния вот.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще е водач на листата на 25 МИР в София. В 24-ти район в София, както и в Хасково водач е Делян Добрев. В 23 МИР листата води Томислав Дончев, а втора е председателят на Народното събрание Рая Назарян. Бившият образователен министър Красимир Вълчев пък ще е водач на листите в Разград.

Продължаваме промяната - Демократична България - По неофициална информация водач на 23 МИР и Благоевград ще е Николай Денков. На 24 МИР в София - съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. А бившият вътрешен министър Бойко Рашков ще води в 25 МИР в София. Водач на листите в Пловдив и Хасково ще е председателят на Продължаваме промяната Асен Василев.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски повежда листата на 1 МИР в Благоевград, обявиха от партията в социалните мрежи. Втори след него е бившият председател на АПС-Доган Джевдет Чакъров.

За София- област водач на листите е Калин Стоянов. Водач в 25-ти МИР е Андрей Георгиев. На 24 МИР е Рахим Юмерефeнди. А на 23-ти - Емилия Кехайова.

Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов ще води листите във Варна и в 25-ти МИР - София. Заместник-председателят на партията Цончо Ганев ще води в Бургас и в 23-ти МИР-София. А Петър Петров, традиционно води листите в Монтана и в 24 МИР - София.

Председателят на БСП Крум Зарков ще води листата в 24-ти район в София и в Бургас. Атанас Атанасов ще е водач в 25 МИР в София, Габриел Вълков - в 23-ти.

В Пловдив листата ще се води от председателя на "Движение 21" Татяна Дончева.

Радостин Василев от МЕЧ ще е на 25 МИР в София. Водачите на 23 и 24 МИР са адвокат Христо Расташки и инженер Красимир Манов.

Тошко Йорданов ще е водач на листите на Има такъв народ във Варна и Пловдив област. Павела Митова - в Стара Загора.

Все още не са ясни водачите на листата на "Прогресивна България" на Румен Радев. Очаква се да бъде обявена утре. Както ФОКУС съобщи по-рано, плувецът Петър Стойчев ще е водач на листа на "Прогресивна България", както и Ивет Горанова. Волейболната ни легенда Владимир Николов също повежда листата на Радев в Пловдив. Информацията беше потвърдена неофициално.