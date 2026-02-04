Като първа точка в дневния ред, по предложение на ПГ на "БСП – Обединена левица", народните представители разглеждат първото четене на изменения в Закона за туризма, предаде репортер наДнес е първата сряда от месеца и съгласно правилника на Народното събрание парламентарните групи могат да предлагат точки, които задължително се включват в дневния ред. В дневната програма, одобрена в началото на пленарното заседание, е включено още и предложение на парламентарната група на "Има такъв народ“ за обсъждане на първо четене на изменения в Закона за Конституционния съд.По предложение на "Алианс за права и свободи" депутатите ще разгледат днес промени в Закона за гражданската регистрация, а по инициатива на МЕЧ – изменения в Закона за частните съдебни изпълнители.По искане на парламентарната група на "Величие“ в дневния ред е включено проекторешение за отмяна на възбраните в област Пазарджик, наложени във връзка с чума по дребните преживни животни, поради липса на нови установени огнища след изтичането на определения срок. От "Възраждане" са внесли предложение днес на първо четене да бъдат разгледани и промени в Закона за потребителския кредит.За утре като първа точка народните представители ще гласуват на второ и окончателно четене промените в Изборния кодекс.