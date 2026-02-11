Сподели close
Парламентът ще изслуша ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без вътрешния министър Даниел Митов

Вътрешният министър в оставка Даниел Митов е изпратил предварително писмо, че тази седмица няма да може да дойде. Вместо това предлага да дойде заместникът му Филип Попов, както и шефът на ГДНП гл. комисар Захари Васков и началникът на "Криминална полиция" към ГДНП Ангел Папалезов.

Предложението, внесено от ИТН, бе прието с 210 гласа "за", 0 "против", само един народен представител се въздържа.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов също ще бъде изслушан. От ПП-ДБ поискаха да чуят и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Председателят на парламента Рая Назарян се ангажира да бъдат поканени.