Парламентарният контрол днес отпадна. Това стана с предложение на ГЕРБ. То бе прието със 142 гласа "за".

"Поради факта, че служебният кабинет се закле вчера и постъпват уведомления от министрите, че няма как да участват в парламентарния контрол, предлагам за днес той да отпадне", каза Костадин Ангелов от ГЕРБ в началото на заседанието.

Министрите, които се заклеха вчера, трябваше да отговарят на 14 въпроса.