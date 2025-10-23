Новини
Парламентарната комисия реши: ДАНС и МС ще одобряват продажбата на "Лукойл"
Автор: Марияна Стойчева 17:25
©
Парламентарната Комисия по енергетика прие на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с евентуалната сделка за продажба на бургаската рафинерия “Лукойл", предаде репортер на "Фокус". 

Предложението е внесено от народните представители от управляващото мнозинство- ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", както и от "ДПС-Ново начало". 

С промените се предвижда продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Комисията реши законът да влезе в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

А по-рано през деня темата за "Лукойл" стана водеща в кулоарите на парламента, след като снощи стана ясно, че САЩ и Великобритания са наложили санкции към руските компании "Роснефт", "Лукойл" и техните дъщерни дружества.

 

 


Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
