|Парламентарната комисия реши: ДАНС и МС ще одобряват продажбата на "Лукойл"
Предложението е внесено от народните представители от управляващото мнозинство- ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", както и от "ДПС-Ново начало".
С промените се предвижда продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).
Комисията реши законът да влезе в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
А по-рано през деня темата за "Лукойл" стана водеща в кулоарите на парламента, след като снощи стана ясно, че САЩ и Великобритания са наложили санкции към руските компании "Роснефт", "Лукойл" и техните дъщерни дружества.
