Знаете ли поговорката "бели пари за черни дни". Финансистите наричат тази сума "авариен фонд" или общо казано – пари, заделени настрана, към които посягате само в няколко конкретни случая. Така ще имате спокойствие и сигурност, че дори нещо с работата и разходите ви да се обърка, няма да изпаднете в безпаричие. Можем да го наричаме и "фонд Спокойствие", пише pariteni.bg, цитирани от ФОКУС.

Кога прибягваме до аварийния фонд:

– При загуба на работа

Важно да знаете! В България парично обезщетение за безработица от НОИ получавате, само ако отговаряте на определени условия – основно, имали сте осигуровки за фонд "Безработица" минимум 12 месеца през последните 18. Ако напуснете по собствено желание или ви уволнят дисциплинарно, получавате минимално обезщетение за кратък период (около 4 месеца). Ако ви съкратят не по ваша вина, обезщетението е 60% от осигурителния ви доход за период от 4 до 12 месеца в зависимост от стажа. А ако сте работили "на ръка" без осигуровки – обезщетение няма да получите изобщо. В този случай аварийният фонд е буквално единствената ви защита.

– Медицински разходи

– Ремонт на дома

– Проблеми с автомобила

Колко точно пари са ви нужни

Класическата препоръка на финансовите експерти е аварийният фонд да е между 3 и 6 месечни разхода (не заплати – ще обясним защо след малко). Това е времето, в което ще имате спокойствието да се организирате и да продължите живота си след загуба на работата.

Важен нюанс: разходи, а не заплати. Много хора смятат фонда си на база заплата, но по-правилно е да се смята на база реалните ви месечни разходи – наем/ипотека, сметки, храна, транспорт, осигуровки, минимални вноски по кредити. Ако заплатата ви е 2000 евро, но харчите средно 1200 евро на месец, фондът ви трябва да покрие 3-6 пъти по 1200 евро, не 2000. Това прави целта значително по-постижима.

Как да определим лично ние от колко "бели пари" се нуждаем:

3 месеца разходи – достатъчно е, ако сте в стабилен сектор, имате втори доход в семейството или гарантирана работа.

6 месеца разходи – препоръчително е, ако сте единствен хранител, работите на свободна практика, в сезонен бизнес или в сектор с честа ротация.

Над 6 месеца – има смисъл за самонаетите, фрийлансърите или хората с нередовни доходи, които по-трудно ще намерят нова работа.

Експертите съветват да се опитате да заделите едни 1000 евро и да не ги пипате, ако наистина не се налага.