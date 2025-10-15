ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Парите в брой изчезват
На месечна база купюрите в обращение са намалели с 4 на сто или с малко над 23 млн. броя. На годишна база спадът е с близо 12 на сто или със 71,2 млн. броя. За сравнение, към края на септември миналата година броят на банкнотите е достигал 604,92 млн. броя.
Броят на банкнотите намалява при всички номинали. Към края на септември тази година най-многобройни остават купюрите с номинал от 50 лева - 214,6 млн. броя, следвани от тези с номинал от 100 лева - 133,1 млн. броя.
Общата стойност на банкнотите в обращение възлиза на 26,55 млрд. лева към края на септември, като това е най-ниското равнище от месец май 2023 година, когато стойността е достигала 26,15 млрд. лева.
На месечна база стойността на банкнотите намалява с 1,14 млрд. лева или спад от 4 на сто, докато на годишна база понижението възлиза на 10,5 на сто или спад от 3,13 млрд. лева.
Към края на септември най-висока стойност имат купюрите от 100 лева - общо 13,3 млрд. лева, следвани от тези от 50 лева - общо 10,7 млрд. лева.
Към края на наблюдавания месец броят на разменните монети в обращение възлиза на 3,38 млрд. броя, а стойността им на 620,3 млн. лева.
България ще въведе еврото от 1 януари 2026 година, като в рамките на 1 месец единната европейска валута и българският лев ще функционират като официални платежни средства на страната. От 1 февруари 2026 година еврото ще стане единствената официална валута в България Обмяната на левове в евро ще се извършва в клоновете на търговските банки, в над 2000 офиса на "Български пощи“, така и в БНБ, пише dariknews.bg. В рамките на първите 6 месеца обмяната на валута ще се извършва без такси, като след това операторите могат да въведат такса за обмен. Във връзка с преминаването от лев към евро редица търговски банки в страната премахнаха таксата за внасяне на пари в брой на каса. Парите, държани по сметка в търговските банки, ще се превалутират автоматично по официалния курс.
На фона на намаляването на парите в обращение у нас, депозитите на домакинствата в българската банкова система нарастват с 12,7 на сто на годишна база до 95,417 млрд. лева към края на месец август тази година, сочат данните на БНБ. Увеличението за 1 година възлиза на близо 11 млрд. лева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: