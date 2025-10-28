ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Паргов: Ротационният принцип трябваше да бъде въведен още от самото начало
Според него ротационният принцип е трябвало да бъде въведен още от самото начало, за да се избегне сегашното напрежение.
Ротацията на председателя на НС - на всеки 10 месеца?
"По изрично искане на БСП това е решението на пленума, това трябва да залегне като анекс към споразумението за съвместно управление, тъй като изборът за председател на Народното събрание беше декември месец миналата година, което даде възможност чрез избора на госпожа Киселова предвид нейната експертност и лични качества да бъде най-предпочетения измежду всички, които се предлагаха тогава за председател на парламента", каза Паргов.
Калоян Паргов, който изрази недоволство от публичния коментар на Бойко Борисов относно Наталия Киселова.
"Почувствахме се уязвени от това, че някои от партньорите си позволи по този начин публично да говори. Ние не оценяваме, не ценим високо този тип поведение, тъй като БСП винаги сме се стремили да бъдем етични към партньорите и ако има нещо, да си го кажем на тези закрити заседания, което е напълно нормално, защото и ние можем да водим монолог, и ние можем да изреждаме безкрайни въпроси и проблеми", заяви Паргов.
Според зам.-председателя на БСП, освен ротацията, партията настоява и за преглед на заложените политики, както и за бъдеща данъчна реформа.
"Решението на пленума в неделя, да ви го формулирам точно: Да, приемаме ротацията, но искаме и преглед на политиките, заложени в Съвета за съвместно управление. И поставяхме темата и за бъдеща данъчна реформа. Ние започваме разговори и той съвпадна с оценките и мисията на Международния валутен фонд, на нещо, което ние отдавна говорим", каза Паргов. Той допълни, че социалистите настояват за подкрепа за младите семейства.
"Младите семейства - подкрепа, говорим за майчинските, за втората година, където да се повиши и процентът, ако през втората година започне работа, тя пак да получава 75% от това, което ѝ се полага, и това да достигне към един праг около 1000 лева за втората година", посочи Калоян Паргов като една от червените линии за БСП при гласуването на бюджета.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: