Парадокс: Да ти спрат колата от движение заради неплатени данъци, които не можеш да платиш защото системата не работи
"Трябваше да отида на годишен технически преглед, но установих, че съм забравил да си платя данъка за 2025 г. Увериха ме, че нищо не дължа, но от прегледите ми казаха, че все пак имам данъци. На 5 януари дойдох да си ги платя, но ми отговориха, че превалутират и не могат да ми вземат парите, както и че системата е затворена", разказа потърпевшият Пламен Цветанов пред NOVA.
Той добави, че има три деца, работи извън града и в момента му е изключително трудно, защото колата му е на паркинг, докато чака да заработи системата на данъчното. "Отговориха ми, че това може би ще се случи днес следобед, но трябва да дойда да платя на ръка, а не онлайн", посочи Цветанов.
Малко по-късно стана ясно, че в Дирекция "Местни данъци и такси" – Плевен вече са започнали да приемат плащания на гише.
