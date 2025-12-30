ЗАРЕЖДАНЕ...
Панделиева: Явно най-доброто, което на този етап се случи в България е, че са извадени дълбоко скрити парички
"Толкова безчет много ли са "скътаните" пари на ужасно бедните българи, че не смеят да влязат в банкова институция? Толкова много ли българите в семействата крият пари един от друг, че не могат да разделят скритата по тайни кюшета сума между няколко пълнолетни човека и така да ги внесат по сметки?
Явно най-доброто, което на този етап се случи в България е, че са извадени дълбоко скрити парички - само в последните седмици преди новата валута, в банките са депозирани 2,9 млрд. лева, а депозитите надхвърлят 100 млрд. лв. Отделно е скокът в покупката на имоти, чиято цена само за тази година скочи с 15% и в тях бяха изпрани неопределено количество пари.
И на този фон някакви хора на всяка цена искат да загубят от наличните си левове, като купуват евро от чейндж?!
Друг репортаж от вчера показа дълги опашки от хора, които бързат да платят битови сметки. Не съм плащала сметка на каса от 2002 година, когато всичко вече можеше вече да се плаща онлайн. Ако не броим някои възрастни хора с проблеми в онлайн разплащането, какво правят на опашките младите хора?
Нищо чудно, че и вчера пак се проведе протест срещу еврото: липсата на базова грамотност беше огромната надежда на всички полит-лидери, които късаха потници със зъби и копнееха за референдум", пише още тя.
бат Рамбо1
преди 27 мин.
Перат пари хората.
