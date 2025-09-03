Новини
Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:47
©
Почина Христина, смазаната на тротоара в Слънчев бряг от бъги майка на две момченца! Светъл път на чистата й душа. Никакви думи на ярост, обвинение, съжаление, съболезнование не може да променят реалността: две малки братчета са вече сирачета.

Така журналистката Лияна Панделиева започва последния си пост във връзка със смъртта на пловдивчанката, ударена от АТВ в Слънчев бряг. И добавя:

18-годишният футболист Никола Бургазлиев, който няма никаква работа да се юрка из курорт с мощно превозно средство, щото така е cool, е вече убиец. Край с плановете му, край с мечтите в живота му, край с младостта му! Сега остава адвокатът му да измисля трикове, с които да намали присъдата. Но Бургазлиев започва пълнолетието си със смъртта, която е причинил и тя остава с него, дорде той е жив.

За последните два месеца младежи на възраст между 15 и 24 години извършиха убийства колкото за цял сериал, но наместо "Убийства в Мидсъмър", може да ги наречем "Ежедневна смърт в България".

Милата Христина! Няма да види момчетата си да растат, няма да види първите приятелки на синовете си, няма да рисува заедно с тях проекти за училище. Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце.

За него лекарите още се борят. Почти е жив, но не съвсем. Той дори още не учил най-познатата песничка: "Мила моя мамо, сладка и добричка..."

По-голямото му братче едва ли ще има сили да тръгне на училище след няколко дни. Детето тепърва трябва да проумее, че мама никога вече няма да я има; че може да си добър, да си обичан, всички около теб да са добри и все пак да си вече сираче. Без война, без страхотии. Хей така, изведнъж.

Нещо жестоко е объркано в идеята ни за живота. Тук, в България. Нещо зло превзема пространството и става все по-страшно.

Поклон, невинна Христина.

