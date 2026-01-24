Сподели close
Парламентарната комисия по туризъм към Народното събрание ще проведе днес изнесено заседание в курорта Пампорово.

Депутатите ще обсъдят състоянието на пътната инфраструктура, транспортната и въздушната свързаност, както и новите възможности, които открива граничният пункт Рудозем-Ксанти.

В изнесеното заседание са поканени за участие и представители на Министерството на туризма, както и хора от туристическия бранш.

Ще бъде обсъдена идеята Родопите да се превърнат в целогодишна туристическа дестинация.